The Big Bang Theory Würfeln und küssen

Penny, Amy und Bernadette wollen gemeinsam ein Wochenende in Las Vegas verbringen. Doch dummerweise macht Amy Schwierigkeiten am Flughafen, so dass der geplante Wochenendtrip ins Wasser fällt. Den Mädchen bleibt nichts anderes übrig, als mit Sheldon, Howard und Leonard 'Dungeons and Dragons' zu spielen. In der Zwischenzeit versucht Raj, Lucys Selbstbewusstsein aufzumöbeln.