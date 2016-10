Brothers & Sisters Willkommen in Gecko-Town

Olivia wurde jetzt offiziell von Kevin und Scotty adoptiert. Als sie sich in deren Wohnung eine eigene kleine 'Zeltstadt' namens Gecko-Town baut, spürt Kevin, dass Olivia noch einige Ängste zu überwinden hat. Inzwischen sind Nora und Sarah zu Kitty nach Washington D. C. geflogen, um herauszufinden, was diese vor ihnen verbirgt. Einiges scheint darauf hinzudeuten, dass Kitty jetzt für die CIA arbeitet.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)