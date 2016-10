Scrubs - Die Anfänger Meine Eselsbrücken

Fern ihrer dominikanischen Heimat fürchtet Carla, ihre Identität zu verlieren. Deshalb will sie Izzi so viel wie möglich ihrer lateinamerikanischen Kultur vermitteln. Jordan und die Kinder fahren über das Wochenende zu ihrer Mutter. Dr. Cox freut sich demonstrativ auf seine Zeit als Strohwitwer. Doch Jordan prophezeit ihm, dass er sich einsam fühlen wird ohne seine Familie. Die Krankenhausmitarbeiter sind von J.D.s Angewohnheit genervt, ihnen dumme Spitznamen zu geben.



