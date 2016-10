Biene Maja Willi bei den Ameisen

Puck, die Fliege, kennt ein herrliches Feriengelände: Mitten auf einem Pferderücken. Puck hat nur vergessen, Willi und Maja vor dem Pferdeschwanz zu warnen. Der arme Willi. Ein kräftiger Schwanzhieb und Willi fällt bewusstlos zu Boden. Natürlich räumen ihn die Ameisen weg, denn alles was herumliegt, wird einfach weggeräumt. Langsam kommt Willi wieder zu sich, hat jedoch sein Gedächtnis verloren. Da er unter Ameisen ist, denkt er er, dass er auch eine Ameise ist und macht sich eifrig an die Arbeit. Der faule Willi schuftet von früh bis spät. Nur fressen kann er nicht. Das 'Ameisenzeug' will ihm nicht schmecken. Das nutzen Maja und Flip aus, um Willi daran zu erinnern, wer er wirklich ist.