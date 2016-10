Grey's Anatomy Wahrheitsfindung

Inhalt - 'Wahrheitsfindung', XII/19

Bailey hat nun die schwierige Aufgabe, Bens eigenständiges Vorgehen zu beurteilen, denn die Mutter und das Neugeborene sind an den Folgeauswirkungen gestorben. Da sie sich als Bens Ehefrau zu befangen fühlt, bestellt sie eine Kommission mit Maggie, Meredith und Owen, die den Vorfall genauer untersuchen sollen. Unterdessen hat Callie das Problem, dass Penny ein Angebot für ein Stipendium aus New York erhalten hat.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey)

Justin Chambers (Dr. Alex Karev)

Sara Ramirez (Dr. Callie Torres)

Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt)

Jesse Williams (Dr. Jackson Avery)

Kelly McCreary (Dr. Maggie Pierce)

REGIE

Chris Hayden