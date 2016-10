Detective Laura Diamond Laura und der Hitzetod

Matthew Burke wird tot in der Sauna seines Fitnessstudios gefunden. Als Verdächtiger wird Archibald Vale ins Visier genommen. Eine Kundin des Studios hat sich von ihm belästigt gefühlt...

Fitnessstudio-Besitzer Matt Burke wird in seiner Sauna niedergeschlagen und eingesperrt, mit tödlichen Folgen. Zuerst gerät Archibald Vale, ein Obdachloser, ins Visier der Ermittler. Eine Kundin fühlte sich durch ihn gestört und beobachtet. Doch bald findet Laura heraus, dass Vale unschuldig ist. Durch Burkes Frau erkennt Laura, dass die Tat einen völlig anderen Hintergrund hat, als zunächst vermutet. DARSTELLER Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) REGIE Norman Buckley

Emmy-Gewinnerin Debra Messing ("Will & Grace") brilliert als taffe Polizistin Laura Diamond, die für ihre unorthodoxen Ermittlungsmethoden beim New Yorker Police Department bekannt ist. Neben ihrer Polizeikarriere muss sie sich um ihre Zwillinge kümmern. Mit ihrem verantwortungslosen, aber charmanten Nochehemann Jake (Josh Lucas - "Sweet Home Alabama") hat sie ihre liebe Not - zumal er zu ihrem Chef aufsteigt. Die zweite und letzte Staffel der Serie war bis 2. März 2016 auf dem Sender NBC zu sehen.

Hier erfahren Sie mehr über die Serie