Die Nanny Kalte Füße (1)

Fran fährt mit Sylvia und Val nach New Jersey, um schicke Unterwäsche für die Hochzeitsnacht zu besorgen. Auf dem Rückweg haben sie eine Reifenpanne. Da kein Reserverad vorhanden ist, müssen sie wohl oder übel zu Fuß gehen. Inzwischen erscheint Maxwells verstorbene Frau in seinem Arbeitszimmer, um ihm ihren Segen für die bevorstehende Hochzeit zu geben.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)