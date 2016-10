Fargo Die schmutzige Stra├če

Molly recherchiert die Hintergründe im Fall des unbekleideten Mannes. Dabei stößt sie auf ein Überwachungsvideo, in dem Malvo eindeutig zu erkennen ist. Inzwischen wird Lester von den Erinnerungen an die Tat heimgesucht. Um sich abzulenken, flüchtet er sich in seine Arbeit. Doch auch im Büro warten gleich mehrere Überraschungen auf ihn. Währenddessen geht Malvo dem Auftrag bezüglich der Erpresserbande weiter nach. Und Gus plagen Gewissensbisse. Er überlegt mit der Wahrheit herauszurücken.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)