Covert Affairs Opfer oder T├Ąter?

Annie und Ben können in Guam knapp einem Attentat entkommen. Zurück in den USA soll Annie den Fall des Waffenhändlers Alo Mozorov übernehmen. Dessen Geliebte, die estnische Profi-Tennisspielerin Nadia Levandi, versorgt seit Jahren die CIA mit Informationen über Mozorov. Als Nadia jedoch vom vereinbarten Kurs abweicht, glaubt Annie, sie sei in Gefahr. In Wirklichkeit hütet Nadia ein großes Geheimnis.