Malcolm mittendrin Malcolm, der Held

Der elfjährige Malcolm wächst gemeinsam mit seinen drei Brüdern in einer durchschnittlichen US-Familie auf. Was ihn von seinen Freunden unterscheidet, ist sein überdurchschnittlicher IQ von 165. Für Malcom ist das schlimmer, als radioaktiv verstrahlt zu sein. Sehr zu seinem Missfallen steckt ihn seine Mutter in eine Klasse für hochintelligente Kinder.