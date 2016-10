The Millers Millers Meinung

Nathan ist so genervt vom ständigen Gejammer seiner Mutter Carol, dass er es wagt, ihr die Meinung zu sagen. Daraufhin straft sie ihn mit Nichtbeachtung. Da entdeckt Nathan, dass Carols Tiraden über diverse Ärgernisse des Alltags im TV gut ankommen. Die Idee macht als 'Millers Meinung' Quote. Und so versucht er stets, die nichtsahnende Carol zu wütenden Reaktionen zu provozieren.