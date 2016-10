How I Met Your Mother Spurensicherung

Lily und Marshall ertragen es nicht mehr, mit Ted in einer gemeinsamen Wohnung zu leben. Das Ehepaar beschließt, sich ein eigenes Apartment zu kaufen. Doch Lily hat ein Geheimnis. Sie leidet an Kaufsucht und ihre enormen Kreditkartenschulden erschweren die Finanzierung des Wohntraums. Barney wiederum zeigt aus ganz anderen Gründen Interesse an leerstehenden Immobilien. Er will seiner neuen Flamme den Kavalier vorspielen.