Supernatural Es sind schon wieder Clowns

Sam und Dean sind in Kansas, wo sich in einer Kleinstadt äußerst dubiose Todesfälle ereignet haben, die irgendwie in Verbindung mit einem Vergnügungs-Park für Kinder stehen. Der Fall wird insbesonders für Sam zu einem wahren Albtraum, hat er doch panische Angst vor Clowns. Und natürlich wird er prompt von zwei bösen Clowns attackiert.