Armored ("Armored") Prominenent besetzter Thriller

Der Irak-Veteran Ty ( Columbus Short ) ist ein richtig netter Kerl, der sich nach dem Tod seines Vaters um seinen kleineren Bruder Jimmy kümmern muss. Da verschafft ihm sein Kumpel Mike ( Matt Dillon ) einen Job als Fahrer der Sicherheitsfirma Eagle Shield Security. Ty plagen Geldsorgen, die Arbeit ist nicht besonders gut bezahlt und die Schulden auf seinem Familienhaus erdrücken ihn. Eines Abends wird er von Mike und seinen Kollegen dazu gedrängt, bei einem Überfall auf einen Geldtransporter, der mit $42 Millionen Dollar beladen sein soll, mitzumachen. Widerwillig beteiligt sich Ty an der Aktion, nachdem man ihm versichert hatte, dass niemand zu Schaden kommen würde. Doch das perfekte Verbrechen gibt es nicht - ein Polizist wird angeschossen, Ty verliert die Nerven und der ganze Überfall läuft aus dem Ruder.

In diesem schnörkellos inszenierten Thriller des amerikanisch-ungarischen Regisseurs Nimród Antal, der mit den Schockern "Motel" und "Kontroll" aufhorchen ließ, sticht zunächst die hochkarätige Besetzung, bestehend aus Leinwandveteranen und Newcomern, ins Auge. Die Jungschauspieler wie Columbus Short, Milo Ventimiglia ("Heroes") und Skeet Ulrich ("Law & Order: Los Angeles") schlagen sich glänzend an der Seite von arrivierten Stars Laurence Fishburne, Matt Dillon und Jean Reno. Mit knallharter Action, toll aufspielenden Darstellern und fest angezogener Spannungsschraube hält Thriller-Spezialist Nimród Anatal die Zuseher in Bann und verzichtet dabei auf unnötige dramaturgische Spielereien. Actionkino wie man es sich wünscht!