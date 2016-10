Wissper Strauß, fliege hoch!

Strauß Ritchie versteht sich prächtig mit zwei Flamingos. Die drei begegnen sich immer am Wasserloch, plaudern miteinander und vertreiben sich die Zeit. Nur mit den beiden mitfliegen kann Ritchie zu seinem Leidwesen nicht, weil seine Flügel etwas klein geraten sind. Betrübt wendet sich Ritchie an Wissper. Vielleicht hat sie ja eine zündende Idee, die Abhilfe schaffen kann!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)