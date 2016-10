Herbie Fully Loaded ("Herbie Fully Loaded") Disney-Familienspaß

Inhalt

Die junge Maggie Peyton wäre bereits die dritte Rennfahrergeneration ihrer Familie. Ihr Vater will sie jedoch lieber bei einem TV-Sender unterbringen. Zu ihrem Highschoolabschluss hat er ihr allerdings ein Auto versprochen. Maggies Wahl fällt auf einen alten VW-Käfer der Sechziger Jahre. Ein unscheinbarer Wagen, der mit umso mehr Herz und Persönlichkeit unter der Haube überrascht. Fortan versetzt das unzertrennliche Duo die Rennfahrerwelt und vor allem Angebertyp Trip Murphy gewaltig ins Staunen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)