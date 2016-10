Hexe Lilli Lilli und das Geheimnis der verschwundenen Bienen

Der Wissenschaftler Aiko braucht dringend Lillis Hilfe. Sie soll seine Erfindung retten. So schnell wie möglich zaubern sich Lilli und Hektor zu ihrem Freund. Er hat einen eigenen Planeten erbaut, der völlig unabhängig von der Außenwelt überlebt. Anhand dieser Entwicklung soll es Menschen einmal möglich sein, am Mars zu leben. Gemeinsam entdecken die drei jedoch, dass Aikos ganzes Projekt am seidenen Faden hängt.



Koproduktion DOR FILM/ORF