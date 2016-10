Criminal Intent - Verbrechen im Visier Sein letzter Wein

Bing Cullmann ist nicht nur völlig in guten Wein vernarrt, er handelt auch erfolgreich mit seinem Lieblingsgetränk. Als der herzkranke Cullmann tot in seinem Kühlraum aufgefunden wird, steht schnell fest: Es war Mord. In seinem letzten Glas teuren Weins finden sich Rückstände von Viagra. Gleichwohl gestalten sich die Ermittlungen für Goren und Eames schwierig. In Cullmans Umfeld gibt es kaum jemanden, der von seinem Ableben nicht profitiert hätte. Der erste Verdacht fällt auf Cullmans Assistenten.