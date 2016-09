Die Simpsons Wege zum Ruhm

Lisa unterliegt bei einem Erfinder-Wettbewerb an der Schule. Da scheint es nur ein schwacher Trost zu sein, dass vor zweihundert Jahren Amelia Vanderbuckle ein ähnliches Schicksal erleiden musste. Auch sie war ein wacher Geist, der in Springfield kein Gehör gefunden hat. Wie sich herausstellt, ist Amelia am Ende in der Psychiatrie gelandet. Gemeinsam mit Bart bricht Lisa in das alte Irrenhaus ein, um mehr über ihre Schicksalsgefährtin zu erfahren. Dabei stößt Bart auf ein inspirierendes Zeitdokument.