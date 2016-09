Glee Spanisches Blut

Um im Schulbetrieb die Karriereleiter emporzusteigen, ist Will gezwungen, seine Unterrichtsmethoden zu verfeinern. Da trifft es sich gut, dass er bei einem Spanischkurs an der Volkshochschule dem engagierten Pädagogen David Martinez begegnet. Er ermutigt Will, den Gesangsunterricht mit dem Erlernen einer Fremdsprache zu verbinden. Auch Matinez hat sein Englisch erst durch das Singen perfektioniert. Indes setzt Sue es sich in den Kopf, trotz ihres fortgeschrittenen Alters Mutter zu werden. Dazu ist ihr jedes Mittel recht.