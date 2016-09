Wickie und die starken Männer 3D Wickie oder Gilby

Gilby aus Flake ist maßlos eifersüchtig auf Wickie. Er sieht nicht ein, dass der Sohn des Kapitäns immer mit auf Beutezug darf, obwohl Gilby doch viel größer und stärker ist als er. Also will sich Gilby in einem Wettkampf mit Wickie messen. Nur der, der den Mastbaum am höchsten erklettert, sticht mit den Männern in See. Für Wickie besteht trotz harten Trainings kaum Hoffnung auf einen Sieg, den Gilby ist einfach stärker und geschickter. Dafür ist Wickie aber mit einem schlaueren Köpfchen ausgestattet.