New Girl Ich mag dein Nachthemd

Jess und Nick sind bereit für einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Beziehung: Die beiden beschließen, ab nun gemeinsam in Nicks Zimmer zu wohnen. Die ständige Nähe birgt allerdings auch einige Nachteile in sich. Wie Nick und Jess feststellen, leiden sie darunter, plötzlich überhaupt keine Privatsphäre mehr zu haben. Derweil kämpft Winston mit seiner mangelnden körperlichen Fitness und Cece ist in Sorge um Schmidt. Sie glaubt, dass Abby ihn nur ausnutzt.