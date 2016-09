Newton Land der Tunnel

Die Zukunft liegt unter der Erde. Weil oberirdisch der Platz für Verkehrssysteme eng wird, graben, bohren und sprengen Spezialisten weltweit 4.000 Kilometer Tunnel pro Jahr in Fels und Gestein. Faszination Tunnelbau. Österreichische Ingenieure haben sich in den letzten 50 Jahren weltweit einen exzellenten Ruf erworben –überall wo ein großes Tunnelbauprojekt im Laufen ist, steckt irgendwo österreichische Ingenieurskompetenz drin.



Um diesen Vorsprung im Know-how des Untertagebaus weiter auszubauen, gräbt die Montanuni Leoben seit dem Sommer 2016 Tunnel in die Tiefen des steirischen Erzberges und gründet das „Zentrum am Berg“.



Robert Galler, Leiter des Institutes für Subsurface Engineering an der Montanuniversität in Leoben, ist der Initiator dieses einzigartigen Projektes. Ein Forschungs-, Ausbildungs-, und Trainingszentrum mit fünf Tunnelsystemen im Realmaßstab 1:1, „ein Tunnel als Labor“, ohne Einschränkungen die der reguläre Betrieb von Verkehrstunnel sonst mit sich bringt.



Die Nachfrage an österreichischem Tunnelbau-Know-how ist enorm und hat die Montanuni Leoben gemeinsam mit der TU Graz dazu veranlasst einen Masterlehrgang einzuführen. Die Teilnehmer kommen aus der ganzen Welt.



„Newton“ sieht sich auf vier Tunnelgroßbaustellen in Österreich um. Hier arbeiten Mineure und die größten Maschinen Tag und Nacht, damit wir schneller mit der Bahn oder dem Auto von A nach B kommen. Trotz aller High Tech-Maschinen bleibt Tunnelbau harte Arbeit.





Ein Film von Werner Goger/Cinevision

Moderation: Matthias Euba