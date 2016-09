Der packende Drei-Länder-Wettkampf geht in die nächste Runde. Österreich, Deutschland und die Schweiz schicken in dieser Staffel jeweils drei prominente Kandidaten ins Rennen. Für Österreich gehen diesmal Moderatorin Mirjam Weichselbraun, Schauspieler Dietrich Siegl und Kabarettist Thomas Stipsits an den Start. Für die Schweiz kämpfen Publikumsliebling DJ BoBo, Moderatorin Christa Rigozzi und Sportreporter Beni Thurnheer und für Deutschland treten Moderator Jürgen von der Lippe, Starkoch Steffen Henssler und Comedian Cordula Stratmann an.

Als Gastgeber und Spielleiter fungiert Jörg Pilawa.