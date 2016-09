Thelma & Louise ("Thelma & Louise")

In Ridley Scotts oscargekröntem Roadmovie (Bestes Drehbuch) starten Susan Sarandon als Louise und Geena Davis als Thelma zu einem furiosen Trip in die Freiheit und haben bald die Polizei auf den Fersen. Doch es gibt kein Zurück! Brad Pitt glänzt in einem Kurzauftritt als Thelmas One-Night-Stand ...

HAPPY BIRTHDAY SUSAN SARANDON!

Die am 4. Oktober 1946 in New York geborene Schauspielerin ist seit ihrem Durchbruch mit der Musicalverfilmung "The Rocky Horror Picture Show" im Jahre 1975 ein Fixstern am Hollywoodhimmel und hat auch im reifen Alter nichts von ihrem Glanz verloren. Die Oscargewinnerin ("Dead Man Walking") ist nach wir vor eine gefragte Darstellerin im Fernsehen und auf der Leinwand.



Derzeit dreht sie gerade John Turturros Fortsetzung von "The Big Lebowski" mit dem Titel "Going Places". Für das Jahr 2017 ist die Miniserie "Feud" von Brad Pitts Produktionsfirma Plan B Entertainment geplant, in der sie Leinwandgöttin Betty Davis an der Seite von Jessica Langes Joan Crawford mimt. Privat ist die Mutter von drei Kindern seit der Trennung im Jahre 2015 von ihrem um 30 Jahre jüngeren Freund auf Solopfaden unterwegs.

