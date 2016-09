The Kids Are All Right ("The Kids Are All Right") Warmherzige Familienkomödie

Das Auftauchen des Samenspenders (Mark Ruffalo) ihrer beiden Kinder Mia Wasikowska und Josh Hutcherson bringt das Leben des lesbischen Pärchens Jules (Oscar-Gewinnerin Julianne Moore) und Nic (Annette Bening) gehörig durcheinander...

Vier Oscar-Nominierungen Hervorragend besetzte, Herz erwärmend unbeschwerte Komödie von Lisa Cholodenko ("Laurel Canyon"). Annette Bening als Ärtzin Nic und Julianne Moore als Gartenarchitektin Jules werden von ihren Kindern vor vollendete Tatsachen gestellt: Mia Wasikowska ("Alice im Wunderland", "Maps to the Stars" - erneut mit Julianne Moore) und Josh Hutcherson ('Die Tribute von Panem') haben mit Mark Ruffalo (oscarnominiert 2016 für "Spotlight") ihren biologischen Vater ausfindig gemacht. Im Nu steht das bislang glückliche Familienleben auf dem Kopf!



Der Film erhielt insgesamt vier Oscarnominierungen für Besten Film, Beste Hauptdarstellerin Annette Bening, Bester Nebendarsteller Mark Ruffalo und Bestes Originaldrehbuch.

Inhalt Ärztin Nic und Gartengestalterin Jules führen mit ihren beiden Kindern ein glückliches Familienleben. Dies ändert sich schlagartig. Die 18-jährige Joni hat mit Erreichen der Volljährigkeit gerade das Recht erlangt, ihren biologischen Vater ausfindig zu machen. Und genau dazu wird sie von ihrem jüngeren Bruder Laser gedrängt. Als die beiden Paul, ihren gemeinsamen Samenspender, heimlich treffen, entpuppt sich dieser als sympathischer, cooler Typ. Als neues Familienmitglied sorgt er jedoch für gehörigen Wirbel, zumal er Jules näher kommt als gedacht.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)

DARSTELLER Julianne Moore (Jules)

Annette Bening (Nic)

Mark Ruffalo (Paul)

Mia Wasikowska (Joni)

Josh Hutcherson (Laser)

Yaya DaCosta (Tanya)

Kunal Sharma (Jai)

REGIE Lisa Cholodenko

Drehbuch: Lisa Cholodenko, Stuart Blumberg

Kamera: Igor Jadue-Lillo

Musik: Carter Burwell, Nathan Larson, Craig Wedren

Mark Ruffalo Der aus Wisconsin stammende Italo-Amerikaner Mark Ruffalo ist inzwischen auch hierzulande kein unbekanntes Gesicht mehr. Nach beeindruckenden Auftritten in Filmen wie "Mein Leben ohne mich", "Zodiak", "30 über Nacht" oder auch Meg Ryans kontroversem Erotikthriller "In the cut" arbeitet der 48-jährige dreifache Familienvater 2011 an seinem ersten Regie-Projekt: "Sympathy for Delicious" ist ein spirituelles Drama um einen DJ, der nach einem Unfall heilende Fähigkeiten an sich entdeckt. 2013 war Ruffalo in dem warmherzigen Musikfilm "Can a song save your life?" ("Begin Again" im Original) mit Keira Knightley zu sehen.



2016: OSCAR-NOMINIERUNG FÜR "SPOTLIGHT"

Im September 2015 feierte sein neuester Film, das Mediendrama "Spotlight" bei den Filmfestpielen in Venedig Premiere, in die österreichischen Kinos kam der Film im März 2016. Für die Rolle des real-life investigativen Journalisten Michael Rezendes, der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in Boston aufdeckte, erhielt RUFFALO im Jahr 2016 eine Oscar-Nominierung. Dies war bereits der dritte Oscar-Anlauf für den Schauspieler - er kann bereits auf zwei weitere Nominierungen zurückblicken, für "The Kids are All Right"(2010) und letztes Jahr für das Sportlerdrama "Foxcatcher".

