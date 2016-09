Novotny und Maroudi Maskerade

Stefan und Gerald schlagen bei ihrer Halloweenparty eindeutig über die Stränge und sind alkoholbedingt nicht mehr ganz Herr ihrer Sinne. Als am nächsten Morgen beide neben einer Frau aufwachen, ist das Erstaunen groß. Noch größer, da Stefan ausgerechnet mit Geralds Exfrau Valerie im Bett liegt und Gerald neben Stefans derzeitiger unsterblicher Liebe Brenda. Ob etwas und wenn ja was in der vergangenen Nacht passiert ist, kann sich allerdings keiner der beiden Helden so recht erinnern.