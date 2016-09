Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin 'HUCH: WACHSE ÜBER MICH HINAUS!'

Im Bild: Gretchen (Diana Amft) ist an und für sich nicht sehr ehrgeizig. Aber nun muss sie sich mächtig ins Zeug legen, damit sie nicht vom ambitionierten zweiten Assistenzarzt Dr. Knechtlsdorfer (Elyas M'Barek) überholt wird. Dabei kehren immer wieder Erinnerungen an die Demütigungen während der Sportstunde in ihrer Schulzeit zurück. Um den Glauben an sich selbst zurückzufinden, muss sich Gretchen diesem Kindheitstrauma stellen und alles daran setzen, Erste zu werden. (c)ORF/RTL