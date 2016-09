Pregau - Kein Weg zurück (3) Die Erpressung

Bucher wird immer mehr in die Ecke gedrängt: einerseits kommt sein Kollege Hecker seinem Geheimnis immer näher und dann ist da auch noch der verschrobene Alte Dirrmeyer, der ihn erpresst...

HÖRFILMANGEBOT DES ORF

Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription.



Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?

