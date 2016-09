Mr. Sunshine Der Trauzeuge

Die langjährigen Mitarbeiter Maggie und Howard planen, im 'Sunshine Center' zu heiraten. Alice freut sich sehr darauf, endlich mit ihrem Freund auf eine Hochzeit gehen zu können, doch leider kommt Alonzo im letzten Moment etwas Wichtiges dazwischen. Ben hingegen ist für Alice da und macht sich auch als Trauzeuge richtig gut. Als die Braut kalte Füße bekommt, weiß er genau, was zu sagen ist. Überhaupt entpuppt sich Ben durch und durch als Gentleman. Das ruft in Alice alte Gefühle wach.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)