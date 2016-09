The Big Bang Theory Kein Job fürs Leben

An der Universität wird eine Festanstellung frei. Auf so eine Chance haben Raj, Leonard und Sheldon schon immer gewartet. Deshalb ist es kein Wunder, dass es zwischen den Freunden zu einem Konkurrenzkampf kommt, in den dann auch noch Amy und Penny verwickelt werden. Doch dann gibt es da auch noch Kripke, der um die Stelle kämpft. Alle bemühen sich, bei der Leiterin der Personalabteilung, Janine Davis einen guten Eindruck zu hinterlassen.