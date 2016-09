The Big Bang Theory Keiner ist so kaputt wie ich

Nach langer Zeit als Single hat es Raj endlich geschafft - er hat ein Date mit einer Frau. Nachdem sich die beiden im Comic-Geschäft kennengelernt haben, gehen sie auf einen Kaffee. Doch die junge Frau flüchtet durch das Toilettenfenster des Lokals. Raj ist am Boden zerstört. Frustriert verbarrikadiert er sich in seiner Wohnung und will das Apartment nie wieder verlassen. Da Penny Sheldon bei seinem 'Spaß mit Flaggen' geholfen hat, ist es nun an Sheldon seine Schuld einzulösen. Er soll Pennys Theateraufführung besuchen.