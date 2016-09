Blindspot Saul Guerrero

Durch die Entschlüsselung von Janes Tattoo werden die Ermittler diesmal in eine abgelegene Gegend von Michigan geführt. Dort treffen sie überraschend auf Saul Guerrero, die Nr. 2 auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher des FBI. Doch die Festnahme gestaltet sich schwierig. Guerreros Verbündete unternehmen alles, um ihn wieder zu befreien. Die Funkverbindung zum Hauptquartier ist unterbrochen, das Team muss nun in dem schwierigen Gelände alleine einen Weg herausfinden. DARSTELLER Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Agent Patterson) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) REGIE Steve Shill

Die neue Crime-Serie mit Jaimie Alexander als geheimnisvolle junge Frau, deren Körper mit rätselhaften Tätowierungen übersät ist, startete in den USA am 14. September 2016 in die zweite Runde.



