Killer Elite ("Killer Elite") Knallharter Actioner mit Topbesetzung

Actionstar Jason Statham

Der britische Mime (geboren 1967 in London), der durch Guy Ritchies Filme "Bube, Dame, König, Gras" und "Snatch" vom ansehnlichen Model zum neuen Action-Helden avancierte, schaffte mit seiner ersten Hauptrolle in "Transporter" im Jahre 2002 den großen Durchbruch. Gestählt durch jahrelanges Training als Turmspringer für die englische Nationalmannschaft (1992 wurde er 12. bei der Spring-Weltmeisterschaft), erledigte der inzwischen 47-jährige Actionstar in all seinen Filmen die gefährlichen Verfolgungsjagden, Kampfszenen und Tauchsequenzen ganz ohne Stuntdouble.



Für die beiden Sequels "Transporter 2" (2005) und "Transporter 3" (2008) übernahm Statham erneut die Rolle von Frank Martin. Nach dem Fantasyabenteuer "Schwerter des Königs" (2007) war er im Jet-Li-Actioner "War" als rachebesessener FBI-Agent auf der Leinwand zu sehen. Zuletzt war der Schauspieler in "The Expendables 3" an der Seite von Schwergewichten Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger auf der Leinwand. Privat ist Stratham mit dem Model und Star des "Transformers: Dark of the Moon"-Abenteuers Rosie Huntington-Whiteley ("Mad Max: Fury Road") liiert.