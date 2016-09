Der Cop und der Snob Das Flauchermädchen

Das freizügige Treiben am Ufer der Isar wird jäh gestört. Eine junge Studentin wird dort vergiftet aufgefunden. Gerrys und Tristans Ermittlungen führen sie ins bunte Uni-Leben. Dabei stellt sich bald die Frage, wie weit sich Dozenten von ihren Studentinnen fernhalten sollen. Zudem naht Sallys Geburtstag. Ein Termin voll potenzieller Sprengkraft. Tristan will sie mit einer Operndarbietung erfreuen, was Gerry natürlich zu sabotieren weiß.