Die Simpsons Lisa und ihre Jungs

Marge liegt im Krankenhaus und Lisa muss den Haushalt führen. Da sie von Bart und Homer keine Unterstützung erhält, rächt sie sich an ihnen. Während die beiden schlafen, beschmiert sie ihre Gesichter mit Farbe und Haferflocken. Am nächsten Morgen redet sie ihnen ein, dass sie an Lepra erkrankt seien. Homer und Bart werden zur medizinischen Behandlung nach Hawaii geschickt.