Die Simpsons Die böse Puppe Lustikus

Die Schule gerät in finanzielle Schwierigkeiten und wird von einer Spielzeugfirma übernommen. Diese betreibt im Geheimen Marktforschung mit den Schülern und kann so das perfekte Spielzeug entwickeln - die Puppe Lustikus. Tatsächlich wird Lustikus zu einem Verkaufsschlager. Lisa kommt hinter die fiesen Machenschaften der Firma und versucht, die Leute zu warnen. Als dies nichts nützt, setzt sie Homer auf die Sache an. Er soll alle Puppen stehlen und vernichten.