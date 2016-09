Die Nanny Marla Maples, Ex-Ex-Freundin?

Beim Junggesellenabschied erfährt Maxwell von Frans kurzer Liaison mit seinem Bruder Nigel. Vor 18 Monaten wäre Fran beinahe mit ihm durchgebrannt. Maxwell macht ihr endlose Vorhaltungen. In dieser Situation kommt Fran ausgerechnet C.C. zu Hilfe. Sie erzählt ihr, dass Maxwell in den letzten fünf Jahren auch nicht gerade ein Engel gewesen ist. Mit Hilfe von Marla, einer Exfreundin von Maxwell, gelingt es Fran, ihn wieder zur Vernunft zu bringen.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)