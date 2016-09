Die letzte Festung ("The Castle") Robert Redford gegen James Gandolfini

Gerade rechtzeitig zu seinem 80. Geburtstag (am 18. August) kam am 25. August sein neuester Film in die Kinos: in der Disney-Produktion "Elliot, der Drache" ("Pete's Dragon" im Original) gibt Redford den fabulierenden Holzschnitzer Mr. Meacham, der den Kindern in der Nachbarschaft gerne Geschichten über wilde Drachen erzählt. Die Schauspielikone, die sich auch als Regisseur und Produzent einen Namen machte, und sich immer wieder für Umweltschutz und Menschenrechte einsetzt, wurde am 18. August 1936 in Santa Monica geboren. Lesen Sie mehr zu Robert Redford



Im Bild: Robert Redford während des Sundance Film Festivals in Park City, Utah am 21.Jänner 2016(c)APA/AFP / Valerie MACON