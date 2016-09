Wir Kinder aus dem Möwenweg Wir sind fast zerstritten / Wir legen uns rein

Wir sind fast zerstritten

Tineke und Tara sind allerbeste Freundinnen. Doch das scheint sich zu ändern, als eine neue Schülerin in ihre Klasse kommt und sich auf Anhieb blendend mit Tieneke versteht. Ehe sich Tara versieht, hat sie ihren Platz neben Tieneke eingebüßt. Dem nicht genug, verbringen die zwei kaum noch Zeit miteinander und ihre Freundschaft hängt plötzlich an einem seidenen Faden!



Wir legen uns rein

Es ist der 1. April und nach guter alter Tradition schlägt jeder an diesem Tag jedem ein Schnippchen. Auch Tara hat viel Freude an diesem Ritual. Zusammen mit Tinecke verfolgt sie das ehrgeizige Ziel, so viele Leute wie möglich hereinzulegen, um Scherzkönigin zu werden. Doch die Konkurrenz schläft nicht!