Nach seiner letzten Leinwandinszenierung, dem Pharmathriller "Side Effects"(2013), hat der Regisseur der "Ocean's"-Reihe dem Kino ganz abgeschworen und sich dem Fernsehen zugewandt. Nach seinem Golden-Globe-gekrönten TV-Biopic "Liberace - Behind the Candelabra" widmete sich der immer noch jugendliche Regisseur (53) in der HBO-Serie "The Knick" dem Ärzte(un)wesen im New York des Jahres 1900. Dabei zeigt er den OP-Tisch blutig wie noch nie, auf dem sein kokainsüchtiger Oberschlächter Dr. John Thackery (Fast-Bond Clive Owen) kontroverse chirurgische Eingriffe vorantreibt.



Im April 2016 startete sein jüngstes TV-Projekt auf dem Pay-TV-Sender Starz: Die dreizehnteilige Serie "The Girlfriend Experience" basiert auf seinem Film aus dem Jahre 2009 und wirft einen Blick in die Welt der Escortdamen von New York.