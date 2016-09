Die Eisprinzen ("Blades of Glory") Klamauk-Kür mit Will Ferrell

Die einstigen Eislauf-Rivalen Chazz Michael Michaels und Jimmy MacElroy schreiben Sportgeschichte, als sie sich als erstes männliches Paar im Eiskunstlauf der Paare bei den Olympischen Spielen präsentieren. Gagfeuerwerk der Spitzenklasse!

Wenn der zottelmähnige Macho Chazz Michael Michaels (Starkomiker Will Ferrell) in die Eisarena steigt und zu lauter Rockmusik seine Hüften kreisen lässt, toben seine weiblichen Fans. Der einzige, der es an Beliebtheit und Talent mit ihm aufnehmen kann, ist der schüchterne, blondlockige Waise Jimmy MacElroy (Comedian Jon Heder, "Die Bankdrücker"), der von Kind an vom milliardenschweren Unternehmer Darren (eiskalt: William Fichtner) zum zukünftigen Eislaufchampion dressiert wurde. Als die beiden Eislauf-Titanen bei der Weltmeisterschaft ex-aequo auf dem ersten Platz landen, brechen alte Feindseligkeiten auf und die beiden prügeln sich vor dem fassungslosen Publikum windelweich. Neben blauen Flecken trägt ihnen ihr Schauspiel aber weitaus bitterere Konsequenzen ein: nicht nur werden ihnen ihre Goldmedaillen aberkannt, die strenge Eislaufjury sperrt die beiden auf Lebenszeit für jeden weiteren Wettbewerb im Eiskunstlaufen.

Jahrelang fristen die beiden Stars armselige Existenzen als frustrierter Skischuhverkäufer (i. Bild Jon Heder) und als rabiater Zauberer einer Kinder-Eisrevue (Ferrell), bis ein findiger Fan auf eine Lücke in den strengen Regeln stößt: Beide können sich wieder im Wettkampf qualifizieren - und zwar als erstes männliches Paar im Paarlaufen. Dazu müssen Chazz und Jim ihre Abneigung füreinander beiseite legen und uhh-ahhh engen Körperkontakt ertragen. Jims alter Coach (Craig T. Nelson) soll die beiden trainieren und ist bald mit den Nerven fertig.

Choreograf Jesse (Romany Malco, Mary-Louise Parkers Drogenlieferant in der Hitserie "Weeds") versucht händeringend den beiden ehemaligen Streithähnen Hebefiguren beizubringen. Neben faulen Tricks der ehrgeizigen Konkurrenz (herrlich fies: Amy Poehler und Will Arnett als ehrgeiziges Bruder-Schwester-Paar, im wirklichen Leben Ex-Ehepaar) und einem potentiell tödlichen 'Eisernen Lotus' müssen die beiden Hitzköpfe vor allem lernen, an einem Strang zu ziehen.

Eislaufeinlagen bis die Kufen glühen Mit einem deftigen Angriff auf die Bauchmuskeln inszenierten die Videoclip-Regisseure Josh Gordon und Will Speck die Sportlerparodie "Blades of Glory" (Originaltitel) und ließen einen unerschrockenen Will Ferrell gegen seinen kongenialen Eislauf-Partner Jon Heder antreten. Eiskunstlauf-Klischees werden dabei ebenso wenig ausgespart wie CGI-veredelte Pirouetten und überdrehte Slapstickeinlagen der beiden Hauptdarsteller. Gedreht wurde in Montreal und Hollywood. Die Eislaufszenen wurden alle im sonnigen Kailfornien, und zwar in der L.A. Sports Arena gefilmt.

Kurzinhalt Skandal bei den Olympischen Winterspielen. Die Erzfeinde Chazz Michael Michaels und Jimmy MacElroy gewinnen beim Eiskunstlauf ex aequo Gold. Bei der Siegerehrung liefern sich die Streithähne eine Schlägerei. Der Sieg wird aberkannt, eine Sperre auf Lebenszeit verhängt. Allerdings sind die beiden nur für den Einzelbewerb gesperrt, beim Paarlauf dürften sie antreten. Wohl oder übel raufen sich Chazz und Jimmy zusammen, um sich als erstes Männerduo der Geschichte den Traum von Gold zu erfüllen.

DARSTELLER Will Ferrell (Chazz Michael Michaels)

Jon Heder (Jimmy MacElroy)

Will Arnett (Stranz Van Waldenberg)

Amy Poehler (Fairchild Van Waldenberg)

Jenna Fischer (Katie Van Waldenberg)

William Fichtner (Darren MacElroy)

Craig T. Nelson (Trainer)

Romany Malco (Jesse)

Andy Richter (Mountie)

REGIE Josh Gordon

Will Speck