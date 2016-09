Arctic Air Der lange Weg nach Hause

Auf dem Rückflug von einer Beerdigung verunglücken Mel, Loreen, Caitlin und Doc Hossa. Krista und Blake sind die ersten an der Absturzstelle. Wie durch ein Wunder gibt es nur einen Toten, aber ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Krista und Blake können die Verletzten mit ihrer Cessna nicht bergen und die Luftrettung kann erst in mehreren Stunden vor Ort sein. Kurzerhand beschließt Bobby, selbst loszufliegen. Obwohl er noch nie auf Skiern gelandet ist, muss er sein Glück einfach versuchen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)