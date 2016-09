Arctic Air Schmutzige Tricks

Bobby träumt davon, zu expandieren und ‚Arctic Air' zu modernisieren. Mel will davon allerdings nichts wissen. Geht es nach ihm, soll lieber alles beim Alten bleiben. Wie es der Zufall will, weilt gerade Bobbys Studienfreund Gavin in die Stadt und sucht nach neuen Investitionen. Bobby holt ihn ohne Mels und Kristas Einverständnis mit ins Boot. Er ahnt nicht, dass Gavin mittlerweile pleite ist und das Geld eigentlich von Ronnie Dearman stammt, der immer noch eine Rechnung mit Bobby offen hat.



