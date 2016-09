The Big Bang Theory Willkommen in der Donnerkuppel

Die Universität will Einsparungen vornehmen, indem sie Wissenschaftler zu Zweier-Teams zusammenspannt. Sheldon fühlt sich in seinem Stolz verletzt, als ihm ausgerechnet Barry Kripke zugeteilt wird. Er geht davon aus, dass er der bessere Physiker von ihnen beiden ist, wird aber bald eines Besseren belehrt. Derweil verfallen Howard und Raj auf die Idee, Actionfiguren nach ihrem eigenen Abbild zu erstellen. Um ihre Vorstellung in die Tat umzusetzen, scheuen sie weder Kosten noch Mühen.