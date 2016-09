In Plain Sight - In der Schusslinie Die ungleichen BrĂ¼der

Mary und Marshal müssen diesmal zwischen zwei Brüdern, die ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurden, vermitteln. Der Jüngere ist andauernd in Schwierigkeiten verstrickt, die auch das Leben seines Bruders negativ beeinflussen. Er ist zwar bemüht, seine Fehler aus der Vergangenheit wieder gut zu machen, doch sein Bruder will am liebsten keinen Kontakt mehr zu ihm.