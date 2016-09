Brothers & Sisters Aufbruchstimmung

Kevin und Scotty können es kaum erwarten, dass ihre Adoptivtochter Olivia bald bei ihnen einziehen wird. So schnell geht es nun doch nicht, zuvor müssen noch einige Hürden überwunden werden. Währenddessen bittet Jonathan Saul um Vergebung, was diesem nicht leicht fällt. Und Nora schafft es auf raffinierte Weise, Holly dazu zu bringen, sich von ihrer Vergangenheit zu lösen und zu David nach New York zu ziehen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)