The Mentalist Das Spiel ist aus

Nachdem bekannt geworden ist, wie stark das CBI von der Geheimorganisation Blake-Gesellschaft' unterwandert ist, hat FBI Supervisory Agent Abbott das CBI mit sofortiger Wirkung geschlossen. Der ehemalige CBI-Chef Bertram wird für den Serienmörder Red John gehalten und das ganze FBI ist auf der Suche nach ihm. Patrick scheint nach 10 langen Jahren endlich am Ziel: Bertram will sich mit ihm in der Kapelle des Friedhofs, auf dem Patricks Familie beerdigt ist, treffen.