The Millers Entschuldigung

In einem unbedachten Moment teil Carol ihrem Sohn Nathan mit, dass er ihr Liebling ist und seine Schwester Debbie das Lieblingskind seines Vaters war. Nathan kann diese Neuigkeit nur schwer verkraften. Er stellt seinen Vater zur Rede und will hören, warum das so ist. Außerdem beschließt er seinen Eltern einige Geheimnisse aus Debbies Kindheit zu erzählen.