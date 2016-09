Revenge Skandal

Der Mord an Taylor auf dem Ball erschüttert die Hamptons. Als Daniel unter Mordverdacht festgenommen wird, rücken die Graysons wieder näher zusammen. Ashley tritt als Pressesprecherin der Familie hervor, allerdings nicht ohne Hintergedanken. Inzwischen ist Jack verzweifelt auf der Suche nach Amanda. Auch der Anwalt der Graysons ist Amanda auf den Fersen, vermutet er doch, dass sie Daniel den Mord an Taylor in die Schuhe schieben will.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)